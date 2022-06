Perzabal le pega al IMSS; «no hay equipos», acusa

Orizaba, Ver.- Luego de que el IMSS a nivel nacional lanzara una convocatoria para la contratación de más de 13 mil 500 médicos especialistas, el doctor Juan Carlos Perzabal Castillo, líder de la sección IV del Sindicato de trabajadores del Seguro Social, acusó que «de nada sirve» mandar especialistas a clínicas rurales o apartadas dónde ni siquiera tienen los equipos necesarios.

Cabe mencionar que sus declaraciones desataron la polémica, en virtud de que fue el propio Zoe Robledo, director general del IMSS quien lanzó esta iniciativa y fue también quién acusó desinterés por parte de los médicos para cubrir las vacantes ofertadas.

“Si tu me mandas a una clínica donde nada más hay una cama donde yo puedo revisar al paciente, de qué le serviría a alguien que se está muriendo de apendicitis sino tengo un anestesiólogo, no tengo quirófano, no tengo anestesia, no tengo una sala de cirugía, pues no serviría de mucho no”, indico el líder de trabajadores sindicalizados del IMSS en la delegación Veracruz-Sur que comprende desde Orizaba hasta Las Choapas.