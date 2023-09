PMA multó a Veolia y ASIPONA y recibe donación de terreno de Ayuntamiento de Veracruz

Veracruz, Ver.- El pasado 30 de agosto en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Veracruz donó el terreno del tiradero a cielo abierto que fue clausurado a la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA).

El el titular dependencia estatal, Sergio Rodríguez Cortés, destacó que se hizo una multa de 8 millones de pesos a la empresa Veolia, la cual nunca realizó el Relleno Sanitario que prometió en contrato; además, también fueron sancionadas diversas empresas de la actual ASIPONA.

«A Veolia se le multó con más de 80 mil UMA’s, que son hoy en UMA’s, son más de ocho millones de pesos, pero también a las empresas, a las 21 filiales del API, pues fueron multas diversas dependiendo del tipo de residuos, del tiempo que tiraron, cada procedimiento contra las empresas fue diferente, cada una tiene un expediente, el monto total no lo tengo exactamente, hoy estamos, ya se licitó la primera etapa, quiero decir también algo importante, no solo es el predio donde está la basura, sino que hay premios aledaños propiedad de API, también esto fue un tema largo, porque se determinaron poligonales, en donde están los lixiviados que escurren, es decir, está la basura y el lixiviado, el fluido sale del terreno de propiedad de municipio. Entonces también se hicieron poligonales y se hizo un proyecto, y se van a construir alrededor de este tiradero, una serie de lagunas que se van a interconectar, ya con infraestructura para contener el lixiviado», declaró.

Sergio Rodríguez, dijo que dentro del proyecto se contempla también una Planta de Tratamiento en base a humedales, destacando también, la donación de los terrenos poligonales por parte de la ASIPONA Veracruz.

«La parte de la contención de lixiviados es una inversión de, si no mal recuerdo 26, 27 millones de pesos, en donde se van a construir tres macro lagunas en donde se van a contener estos lixiviados, se va a hacer una Planta de Tratamiento en base a humedales ahí mismo en sitio, para estar tratando el agua y ya no se vaya al mar. Y la parte de lo que es el tiradero a cielo abierto se van a hacer otras horas de infraestructura, que esta sería una segunda etapa, que esa todavía no la licitamos, vamos a presentar el proyecto en su momento ya que tenemos el predio, pero sería la parte de los lixiviados, más la parte del basurero que hoy nos acaba de donar Veracruz», subrayó.