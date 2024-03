Poder Ejecutivo envía al Congreso iniciativa de ley para atención de violencia familiar

Xalapa, Ver.- El secretario de Medio Ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras Bautista dio a conocer este martes que hay un 95 por ciento de probabilidad que los incendios forestales y de pastizal en la región centro del estado fueron provocados por quemas agrícolas.

Durante una rueda de prensa junto con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado desde el Puesto de Comando del Equipo de Manejo de Incidentes (EMI) que se llevó a cabo en las instalaciones de PEMEX Ductos Sector Mendoza, en el municipio de Camerino Z. Mendoza exhortó a la población, ejidatarios y propietarios en zonas agrícolas y ganaderas que no hagan quemas si no cumplen con la Norma Oficial Mexicana y enfatizó que en las condiciones actuales de surada en las que predomina viento, no se puede realizar ninguna quema agrícola.

Foto: Héctor Juanz

Subrayó que se emitió un documento a alcaldes con el decreto pidiendo a agentes municipales y comisariados ejidales para evitar estas situaciones.

El titular de la SEDEMA subrayó también que hace un mes se emitió un decreto que refuerza que solo se permiten quemas agrícolas controladas con ciertas condiciones: previo aviso, y no se puede realizar quemas en casos de vientos.

Advirtió que las sanciones no sólo son multas, sino penas con cárcel para quienes provoquen incendios derivados por quemas agrícolas incluso de menores dimensiones a las que se han registrado hasta ahora en las zonas de las altas montañas.

Foto: Héctor Juanz

Juan Carlos Contreras precisó que el punto de inicio del incendio se ubicó en el paraje cercano al Aserradero, en el municipio de Maltrata, aunque aún no se ha identificado a la persona que lo provocó.

Por Héctor Juanz