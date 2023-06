Por falta de luz bloquean carretera Veracruz – Medellín

Medellín de Bravo, Ver.– Desde el pasado lunes vecinos del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, desesperados por las altas temperaturas decidieron bloquear la carretera Veracruz – Medellín de Bravo la tarde de este viernes.

Los quejosos mencionaron que los transformadores de su fraccionamiento no se dan abasto y comenzaron con apagones de luz desde el pasado lunes; sin embargo, la noche de este jueves, aproximadamente a las 22 horas, el servicio de energía eléctrica no se volvió a restablecer.

Acusaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad ya ni siquiera responde las llamadas, por lo que como medida “desesperada” decidieron bloquear la carretera que dirige al municipio de Medellín.

Se trata de los edificios “Rubí” y “Perla” los que se están viendo afectados por la falta de electricidad, son más de 90 familias los que se enfrentan a la problemática.

El señor Gerardo de la Torre comentó que incluso su negocio se ha visto afectado.

“En mi caso he sido afectado porque tengo un negocio, un ciber, el cual requiere para su funcionamiento luz, forzosamente, tengo computadoras, videojuegos y desde year a las 12 del día se fue la luz, se levantó un reporte a Comisión Federal de Electricidad y dijeron que que se iba a resolver de 1 a 10 horas y no han venoso, ni siquiera se han aparecido por aquí, estamos llamando, todos los vecinos han reportado y esto es un problema de atrás, no de ahorita (…) vinieron a checar, pero es mucha gente la que vive aquí y el calor no esta ayudando en nada”, acusó.