Por FF30 acechan suradas; frío no da tregua

Foto: Expansión.

México.- Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no querer «pleito» con España, y aclaró que la pausa es con las empresas de ese país que han tenido a México por «tierra de conquista».

«La última queja… es que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se nos consideró tierra de conquista por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Eso ya no se permite, y eso es lo que se ha decidido, pero no se rompe la relación”, dijo el ejecutivo federal.

López Obrador comentó que se revisarán todos los contratos con las empresas de ese país, para cancelar o en su defecto restructurarlos siempre y cuando los empresarios estén de acuerdo en que las utilidades sean razonables, esto para acabar con el saqueo y robo en México.

«Ya no entregar esos contratos, que no nos roben, no permitirlo, … Repsol, Iberdrola.. contratan políticos… un poco lo que hace Femsa, y en España, no queremos pleito. Pero contratan a dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con todo respeto, pues por eso el conservadurismo está creciendo como la espuma, porque ¿dónde está la diferencia?, entonces todo eso hay que revisarlo y no permitirlo ahora”, sostuvo AMLO.