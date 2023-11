Por imposiciones de «Alito» Sindica de Maltrata renuncia al PRI

Maltrata, Ver.- Continúa la dimisión en el PRI de Veracruz, este miércoles la Sindica del municipio de Maltrata, Sara Ivette Jacinto Vega, renunció al partido tricolor argumentando la cerrazón de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro «Alito» Moreno para escuchar a la militancia veracruzana, tras imponer a Adolfo Ramírez Arana, en la presidencia estatal.

La funcionaria municipal aclaró que lo más importante que tiene un político es su palabra, ya que de ahí se genera la confianza, confianza para construir y servir, ese es el fin de los políticos dijo, y estas acciones no las ve en la actual dirigencia nacional y estatal.

«Me afilié al PRI entendiendo estos valores y en 2021 fui invitada a participar como candidata a sindica en mi municipio, Maltrata, y al día de hoy tengo la oportunidad de poder servirle a mis paisanos desde este digno cargo; al mismo tiempo me adentré en mi responsabilidad con mi partido y atendí siempre todas las convocatorias y llamados que me hicieron, sin embargo recientemente pude atestiguar cómo existen “políticos” a los que la ambición personal no les permite ser personas que hablen y actúen con congruencia en la lealtad al partido y las funciones públicas diarias. Vi como desde la dirigencia nacional Alejandro Moreno impuso en nuestro estado a una nueva dirigencia estatal, sin importar el trabajo y mucho menos la opinión de quienes servimos gracias al PRI, faltando a su palabra e hiriendo de muerte nuestro partido en este estado», reclamó.