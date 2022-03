Preparan foro de Bienestar Animal en Papantla

Papantla, Ver.- La regidora décimo primera Mónica Pelcastre García organizó un pequeño convivio previo para celebrar el Día Internacional de la Mujer, siendo una fecha importante que no se debe de pasar por desapercibida, reconociendo la labor qué realizan diariamente las mujeres en todos los ámbitos, resaltando que son el pilar fundamental de la sociedad.

El pequeño pero significativo evento se realizó en un conocido salón, donde se dieron cita mujeres artesanas, empresarias, maestras, amas de casa, entre otras más que pasaron un rato agradable en compañía de la regidora Monica Pelcastre.

Al momento de su intervención la funcionaria Pelcastre García expresó que como mujeres nos exponemos a muchos retos, ser mujer en México, significa un trato desigual, discriminación y violencia en todos los ámbitos públicos y privados, pero de manera unida y con la fuerza de ser mujeres guerreras, con diferentes historias de vida se pueden lograr grandes cosas y cambiar el rumbo.

“Las situaciones difíciles nos limitan, pero las adversidades no nos aplastan, la responsabilidad no nos asusta y la astucia no nos falta, somos mujeres guerreras y vamos a seguir dejando huella” agregó la regidora Mónica Pelcastre.