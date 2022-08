Presentan en FGE de Veracruz Puerto a Yesenia «N», presunta asesina de familia en Boca del Río

Veracruz, Ver.- La mañana de este miércoles fue presentada en la Fiscalía Regional de Veracruz Puerto ubicada en Las Bajadas, Yesenia Ivón C.C. quién es señalada como presunta multihomicida de una familia en una colonia del municipio Boca del Río.

La presunta homicida fue detenida la tarde de este martes en el estado de Durango, y trasladada por carretera hacia el municipio de Veracruz, dónde tendrá que responder ante un Juez por los señalamientos que se le imputan.

Yesenia «N» es acusada de, presuntamente haber asesinado a su familia en la colonia Primero de Mayo en el municipio de Boca del Río, el pasado 3 de julio.

Foto: Sergio Aldazaba

A pesar de que la acusada intento dar una declaración a los medios de comunicación, los agentes que la custodiaban lo evitaron, pues cabe mencionar que, tienen que dar fe del cumplimiento del mandamiento en su contra.

Será en el transcurso de las próximas horas cuando se celebre su audiencia inicial para la legalización de su detención dentro del proceso penal con número 679/2022 en las instalaciones del Centro Integral de Justicia en Vistamar.

La detenida es acusada por presuntamente haber asesinado a su papá, José Luis C. H. de 63 años mejor conocido como «El Peludo», su mamá María Concepción C. B. de 61, su hijo Oscar C. C. de 43, su nieto Óscar V. C. de 15, su otra hija Yuridia Edith C. C. de 45, María de la Luz O. E. de 45 y su esposo Mario Alberto G. G. de 39 años de edad.

Los relatos de aquella ocasión tras el asesinato, fueron de la misma Yesenia «N», quién aseguró haber sobrevivido al multihomicidio tras esconderse con su hijo y su sobrina en un rincón de la casa.

Por Alejandro Ávila