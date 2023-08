PRI aceptará elección de FAxM, «estamos orgullosos de Beatriz»

Xalapa, Ver.- Luego de que se dio a conocer que un supuesto sobrino del presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil utilizó presuntamente influencias para cambiar de giro un negocio y hacerlo table dance, el alcalde aclaró que no es de su familia y advirtió que no hay ni habrá tolerancia para nadie que pretenda violar los reglamentos municipales en la apertura de cualquier negocio.

«Yo nunca he invitado a parientes que vayan a hacer trámites ni es mi estilo. Que no se dejen engañar».

El propietario del ahora table dance «Players” ubicado en la calle Altamirano de la zona centro, a un costado de la Escuela Motolinía y quien es dueño de “Sporties Xalapa” ubicado en en la avenida Circuito Presidentes de la colonia Emiliano Zapata argumentó que era pariente del alcalde Ahued cuando personal de la Secretaría de Protección Civil estatal acudió a realizar una clausura. De ahí que el alcalde aclaró este viernes que en su administración no se favorece a nadie.

«Me entero que ahora venden alcohol y que bailan también. Esta junto a una escuela, el reglamento no lo permite y he dado instrucciones, bajo la responsabilidad de los que estén en Comercio. Ya hay un acta de verificación, derivado de las peticiones y si surte efecto, la clausura se va a dar. Así como este lugar está clausurado por Protección Civil estatal, nosotros vamos a proceder en cuanto lo quieran abrir porque no tienen permiso» dijo el alcalde Ahued.