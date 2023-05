Priístas quieren proceso abierto en elección de líder estatal, no apoyan a Carolina Gudiño

Veracruz, Ver.– Líderes de asociaciones civiles, sindicales y de colonias afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandaron a la dirigencia nacional un proceso interno abierto, donde se abra el abanico de aspiraciones a todos los militantes.

Marisela Cienfuegos Rivera, integrante de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos y secretaria técnica del Consejo Político Municipal, solicitó la presencia del delegado nacional, Pedro Gutiérrez, a quién pidió platicar con la militancia del Puerto de Veracruz, con la finalidad de que conozca las inquietudes de las militantes porteñas.

La militante priista descartó que las presentes se encuentren apoyando a la ex alcaldesa Carolina Gudiño Corro, de quien dio a entender, no es muy bien vista por la militancia y la ciudadanía, prueba de ello fueron las últimas elección en la que participó.

En 2015 como aspirante a la diputación Federal por el distrito IV, auspiciada por PVEM (entonces aliado del PRI), y en el 2021, como aspirante a la diputación local por el distrito XIV (Veracruz), abanderada por el PRI – PAN – PRD; sucumbió en ambas elecciones, siendo acusada por su falta de compromiso y palabra con los ciudadanos, además de su pésima administración municipal.

«No, nosotros no traemos ningún apoyo a Carolina Gudiño. Ella ya tuvo su oportunidad y bueno, nosotros no queremos el dedazo, ni influyentismo (…) mira, yo siento mucho este… respeto hacia otra mujer, respeto su trabajo, su profesionalización, así como yo pido también que se respete mi ámbito y mi profesionalización y mi trabajo. No puedo hablar mal ni expresarme mal de ninguna mujer, pero yo creo que el público y la sociedad nos califica por nuestras acciones. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es una gente que realmente venga a trabajar, que no se mareen, que tengan la gentileza, que tengan la humildad para escuchar a todos, hay muchas necesidades, hay que gestionar muchas cosas para nuestra gente y bueno, se tiene que hacer un trabajo muy fuerte y muy profesional», remató.