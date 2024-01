Probiótico presente en la microbiota intestinal, eficaz para reducir los síntomas psicosociales de los síndromes del espectro autista

Florida.- La empresa estadounidense United Launch Alliance (ULA) lanzó desde Florida su nuevo cohete Vulcan Centaur con el módulo Peregrine cargado de instrumentos de la NASA para analizar la superficie de la Luna.

El despegue ocurrió, según lo previsto, a las 2:20 h local desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en el centro de Florida.

El cohete se encendió a las 15:58 h local, el abastecimiento de combustible se inició después de las 21:00 h local, sin que se produjeran “problemas significativos” en la cuenta atrás, según explicaron fuentes de la empresa durante la retransmisión.

Cuando alcance el satélite por su cuenta, el Peregrine se convertirá en el primer módulo estadounidense en llegar a la superficie lunar en más de 50 años.

