Prohibido el uso de pirotecnia durante procesiones religiosas si no hay permiso de Autoridades

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado, José Luis Lima Franco, podría buscar una Diputación Local por Poza Rica el próximo año.

Aunque en pasados días descartó dejar esta Dependencia, el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que aún cabe dicha posibilidad, pues si bien no buscó la Diputación Federal, el próximo año sale la convocatoria de Morena para contender por las candidaturas a las Diputaciones Locales.

«Él declaró que no le interesaba la Diputación Federal, a eso se refirió y eso me había comentado ya… No sabemos qué vaya a decidir» dijo el Mandatario en rueda de prensa.