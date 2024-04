Protestan contra instalación de super postes de alumbrado en Xalapa

Xalapa, Ver.- Américo Zúñiga Martínez NO se encuentra inhabilitado, confirmó la Secretaría de la Función Pública a través de la Constancia de No Inhabilitación CIP/1719902/2024.

La dependencia federal informó lo anterior luego de realizar la búsqueda en el sistema electrónico de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, al día de la fecha 24 de abril de 2024.

El documento con el sello oficial de la Secretaría de la Función Pública, a la letra dice:

Coordinación General de Combate a la Impunidad

Unidad Substanciadora y Resolutora

Coordinación de Registro Patrimonial

Dirección de Registro de Sancionados

Constancia de No Inhabilitación CIP/1719902/2024

Ciudad de México, a 24 de abril de 2024

Con fundamento en los artículos 26 y 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción VI y 6 de la Ley Federal de Derechos; 157, fracciones XVI y XIX; 170, fracciones X, XI, XII, XIV y XV y 173 fracciones I, II, III, V, VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la federación el 4 de septiembre de 2023, asimismo en las disposiciones Décima Octava a Vigésima Cuarta del Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores públicos sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación electrónica de las constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia de sanción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, se HACE CONSTAR que realizada la búsqueda en el sistema electrónico de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública, al día de la fecha, NO se encontró inhabilitada a la siguiente persona: Américo Zúñiga Martínez.

El documento lo firma Iván Amed Maximiliano Esquivel, Coordinador de Registro Patrimonial.

Por Redacción Noreste