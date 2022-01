Que Comisión del Senado investigue a estados con altas cifras de inseguridad pide Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- Actualmente no hay ningún municipio de Veracruz entre los 50 del país con altos índices delictivos, informó este jueves el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Desatacó que el secuestro es uno de los delitos que más han disminuido, como ejemplo mencionó que en Coatzacoalcos transcurren 330 días sin que se registre este ilícito.



En ese sentido reprochó que se insista en generar una percepción contraria y pidió a los medios de comunicación destacar los avances en el combate a la inseguridad y no lo contrario.

De paso, el gobernador García Jiménez llamó a la Comisión recién instalada en el Senado de la República para investigar actos de abuso de autoridad en esta entidad, que se enfoque a los estados más inseguros del país:



“En percepción vamos mejorando en Veracruz a pesar de que algunos medios sigan la cantaleta, duro y dale de que estamos mal, pero no dicen a verdad, eso es cierto. Honestamente no dicen la verdad y aquí están los datos y si me van a abrir una Comisión en el Senado, la pregunta es ¿por qué no han abierto comisiones para otros estados que están mucho peor que Veracruz?” reclamó.