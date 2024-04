Que haya cuentas de Afore inactivas no significa que no tengan dueño: Julen Rementería

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- Por la presunta construcción de un drenaje en la calle Madero esquina con Justo Sierra, los habitantes del municipio Manlio Fabio Altamirano llevan más de tres días sin agua.

La falta de líquido ha causado tal molestia en los habitantes de Manlio Fabio Altamirano, mejor conocido como «Purga», pues se suma al problema de recolección de basura; y en ambas situaciones, la alcaldesa, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, del partido Morena, evita dar explicaciones a sus gobernados, aunado a que es dificil encontrarla porque se ausenta en demasía de sus labores administrativas en el Palacio Municipal.

«Realmente como la señora es tan prepotenete, grosera, ordinaria y todos los defectos del mundo que tiene, no se puede dialogar con ella para que dé una explicación. Varia gente le dice, Ana, ¿por qué no tenemos agua?, porque estoy arreglando el drenaje y si estoy arreglando el drenaje pues tengo que cerrar las tuberías; y resulta que no es, y ahora ya sale la luz que una de las bombas de un pozo se echó a perder, se descompuso y no da ella la cara para decirnos cuál es el motivo por el cual no tenemos agua», denunció la señora, Rosa Icela Torquemada Pulido.