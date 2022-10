Ramón Camacho regresa a la música

El pasado 5 Agosto se estrenó «Paranoid» el nuevo video musical de la Cantante y compositora México-Americana «Giselle Torres». Este tema pop rock es una explosión de sentimientos encontrados de cuando estás en una relación que te hace sentir al borde de la locura. Combinando el lenguaje de Gen- Z a la cual ella misma pertence, nos trae una excelente opción para bailar y cantar a todo volumen este verano.

Con 2.35 millones de suscriptores y más de un billón de visitas en sus videos musicales en Youtube, Giselle estrena este sencillo tanto esperado el 8 de Julio y el video oficial que está grabando en la ciudad de México se estrena el 28 de Julio por su canal oficial de VEVO.

Este tema de rock escrito por Giselle con un ritmo y coro contagioso y bajo la producción musical de Trey Vittetoe (Selena Gomez,

Miley Cyrus, Katy Perry) nos trae una nueva propuesta y dirección musical.

“Escribí esta canción después de enamorarme de

un chico que jugaba con lo que sentía, hasta el punto que me llevó a sentir paranoia. Me preguntaba todo el tiempo que fué lo que hice mal pero al final me

dí cuenta que todo estaba en mi cabeza.

Inicialmente iba a ser una balada, pero cuando estaba escribiéndola, todos los sentimientos que

traía adentro de mi se fueron transformando en enojo y poco a poco se convirtió en un tema lleno

de fuego, rebeldía y mucha energía”.

Más sobre Giselle Torres

La carrera artística de esta joven Mexico-Americana, nacida en la ciudad de New York, inició cuando a los 9 años participó en el programa “Factor X” con su grupo llamado “Give me 5” y llegaron a top 6 finalistas. Aparte de tener un masivo número de seguidores en todo el mundo, Giselle también está activa en el mundo de la actuación. Sus más recientes películas y programas de tv son “South Beach Movie” estelarizando al lado de William Levy, HBO’s Max remake de Misfit, su participación al lado de Pete Davidson en “I Want You Back” de Amazon Studios y actualmente grabando la nueva serie de Disney+ tv “Villains of Valley View” con el papel de “Gem” que se estrena pronto.

PARANOID marca su regreso desde el último estreno de su EP con 5 partes “Sorry to Future Me” que fue parte de una miniserie musical estrenada en su canal de Youtube y muy bien recibida por sus millones de seguidores en Diciembre de 2021.

Sigue a Giselle Torres en Instagram:

https://instagram.com/giselleeetorres

Disfruta de su nuevo video en YouTube: