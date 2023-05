Reanuda Issste servicio de tomografía en la Clínica Hospital Xalapa

Xalapa, Ver.- El pasado 29 de abril, la enfermera Soledad Pimentel Zilch denunció ante la supervisión estatal de la Secretaría de Salud que el director del Hospital de Perote, Rafael Vargas Reus les ordenó a ella y a otros compañeros reciclar durante 24 horas jeringas y otros insumos, lo que significa riesgo de contagios entre los paciente de distintas enfermedades:

La denuncia de esta y otras supuestas irregularidades cometidas por el director en mención le costó el trabajo, pues al otro día Soledad Pimentel fue notificada de que ya no se le renovaría su contrato luego de desempeñarse por más de un año como auxiliar de enfermería.

Aseguró que en el Hospital de Perote no faltan insumos, pues la Secretaría de Salud los envía correctamente, por lo que no se explica la instrucción del director:

«No porque no tengamos material o no queramos hacer las cosas bien, simplemente es porque el director, la administradora y la jefa de enfermeras que está ahorita de encargada, se les dio la gana. No faltan insumos, tenemos el recurso, pero no nos los están proporcionando» dijo.