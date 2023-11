Recibe Pepe Yunes premio “Águila CANACINTRA al mérito legislativo”

Medellín de Bravo, Ver.- Con la finalidad de continuar apoyando a los sectores de la población que más lo necesitan, el alcalde, Marcos Isleño Andrade, entregó las actas de divorcio a 67 parejas que solicitaron su separación legal como parte del programa de Divorcios Colectivos dispuesto de manera gratuita por el Ayuntamiento de Medellín.

La entrega de los documentos que concreta legalmente el divorcio administrativo de los solicitantes se realizó en las instalaciones del DIF municipal, en donde el alcalde manifestó que si bien su gobierno no es precursor de coartar una institución tan importante como es la familia, también entiende que hay situaciones que son irreconciliables.

“Hicimos este programa para poder apoyar a quienes más lo necesitan; nosotros como gobierno no somos precursores de coartar a la familia, pero también entiendo que cuando hay diferencias que son irreconciliables, cada quien debe tomar su camino.”

“No es algo común, es algo que no todos los gobiernos se han atrevido a hacer, pero nuestro objetivo es que la gente este convencida de que este es un gobierno que ve por la gente y así será hasta el último día de nuestra administración”, comentó.

Con este programa, el Ayuntamiento exentó a las 67 parejas solicitantes el pago de 2 mil 227 pesos por cada trámite de divorcio, coadyuvando así en los bolsillos de los medellinenses.

Cabe mencionar que el departamento jurídico del ayuntamiento, en coordinación con el Registro Civil, revisó minuciosamente cada solicitud para confirmar si era o no procedente el divorcio administrativo.

Dicha separación legal es sólo procedente cuando no haya hijos durante la unión matrimonial, y si los hay, que no sean menores de edad o dependientes económicos. Además, no haber adquirido bienes durante el matrimonio y que no exista un embarazo al momento de realizarse el divorcio.

Por Alejandro Ávila