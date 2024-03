RECIBE ROCÍO NAHLE PRESEA Y DIPLOMA AL MÉRITO CIUDADANO “JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”

Xalapa.- Docentes veracruzanos adscritos al Asociación Política Estatal “Equipo Político Veracruzano”,

entregaron la medalla al mérito ciudadano “Josefa Ortíz de Domínguez” a la Ingeniera Rocío Nahle García.

La presea y diploma al mérito ciudadano “Josefa Ortiz de Domínguez”, se entrega por su destacada trayectoria y labor en favor de la transformación de Veracruz y el país.

Rocío Nahle agradeció esta muestra, la cual calificó como un privilegio sobre todo porque se la entregaron quienes enseñan y forman a las nuevas generaciones, los maestros y maestras veracruzanos.

Agregó que históricamente, Josefa Ortíz de Domínguez “La Corregidora” ha estado ligada a su propia trayectoria dentro de este movimiento transformador y de izquierda.

“Lo que sigue es una gran responsabilidad y la historia también me colocaron aquí, en nuestro bellísimo estado, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la tierra, trabajar para consolidar la Cuarta Transformación que ya está en marcha y esto solamente lo vamos a poder lograr juntos, con unidad, porque si no, no se puede”, apuntó.

Esta se otorga cada año como lo marcan sus estatutos, los que establecen que la presea y diploma al mérito ciudadano “Josefa Ortiz de Domínguez”, es el máximo reconocimiento dado por esta asociación política a la mujer y hombre que destaque en el ámbito político-social del estado o del país.

La ceremonia se realizó en el marco de la asamblea estatal extraordinaria de este organismo político.

