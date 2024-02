Reconoce AMLO que Mexicana de Aviación tiene problemas para adquirir aviones, por escasez a nivel mundial

México.- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejó en claro que nunca ha habido datos y referencias sobre el asunto del software de espionaje conocido como Pegasus.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Gómez Álvarez refirió que la UIF no es la autoridad que deba entregar contratos públicos sobre dicho caso, y que solo hace un análisis de las operaciones financieras involucradas en los pagos de dicho software.

“Nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque nosotros no firmamos ningún contrato. La autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis, no solamente de esos contratos, sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos, lo que ampara esos contratos”, indicó.

«No hay el menor problema, y nunca lo ha habido, para entregar datos, referencias, sobre el asunto de Pegasus. ¿Qué es lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude, se compró más de lo que valía”, dijo.

“La forma en que ese equipo fue utilizado no le corresponde a la UIF, sino a otras autoridades y está abierto a una carpeta de investigación en la FGR”, manifestó.