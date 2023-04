Reconoce Gobierno del Estado proyectos de innovación 4.0 de empresas e instituciones de NL

Nuevo León.- Una joven residente de Texas, Estados Unidos, quien viajó a China, Nuevo León, para pasar las vacaciones de Semana Santa, es buscada por sus familiares después de tres días sin noticias de ella.

La joven se llama Bionce Amaya Cortez y presuntamente estaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres, los cuales hasta el momento no han brindado información de su paradero.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.