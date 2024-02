Reconoce SSP excelencia académica de 49 egresados de diferentes programas de estudio

Xalapa, Ver.- Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa protestaron de nueva cuenta para pedir la destitución de su director, Walter Luis Sáiz.

Señalaron que ha elevado el costo de las inscripciones y cuotas sin que se vea reflejado en mejorar las instalaciones del plantel, por lo que pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez:

“No nos toman en cuenta porque somos pocos estudiantes los que estamos viendo lo que está pasando en el Instituto, hacen caso omiso a la situación, queremos que como el gobernador lo puso en el 2018, él es el único capaz de retirarlo de su cargo porque no estamos contentos con lo que hace, está en decadencia y nosotros no estamos de acuerdo”, comentaron.

Los de estudiantes se sumaron al paro de labores que desde el sábado mantiene un grupo de docentes.

“Desde el sábado maestros se plantaron por irregularidades, por algunos tratos que no se cumplen y nosotros vimos esta oportunidad para dar a conocer nuestras inquietudes, nos cobran cada vez mas y no se ve reflejado en las instalaciones, tenemos que trabajar y estudiar, no hay apoyo de becas, desaparecieron y no hubo explicaciones, más que el Instituto ya no era prioridad”.