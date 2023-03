Regidor porteño acumula 16 quejas por violencia

Veracruz, Ver.- En total 16 mujeres han manifestado haber sido víctimas de violencia por parte del regidor de Veracruz Sebastián «N», informó Belem Palmeros Exsome, edil con la comisión de Equidad de Género.

La priísta aclaró que al momento van tres denuncias formales, dos más se presentarán en los siguientes días, y se sumarán otras dos de mujeres que ya no viven en la entidad veracruzana; con lo que se integra una carpeta de siete denuncias en total.

Al resto de las mujeres violentadas les fue informado que debido al tiempo en que sucedieron los hechos sus denuncias no podrán ser integradas; sin embargo, fungirán como testigos en la investigación.

«El día de ayer me contactaron dos chicas más, entonces ya estamos hablando de más mujeres que quieren levantar sus denuncias. Ayer me buscaron, yo las canalicé directamente con las víctimas, porque ellas son las que se están organizando, entonces, pues eso es lo grave aquí, que se siguen sumando más mujeres (…) las que quieren levantar la denuncia ya formal son siete mujeres, son tres las que ya pusieron la denuncia y las otras tres las van a poner esta semana. Realmente es un hecho totalmente vergonzoso que esté pasando esto en la administración municipal con un regidor (…) son 16, son 16 mujeres que levantaron la voz en redes sociales, de las cuales siete van a hacer las denuncias formales, las demás fueron a la Fiscalía y les comentaron que como los hechos fueron hace mucho tiempo, que pueden levantar la denuncia pero que tal vez no proceda, entonces ellas dijeron que no pasa nada, que van de testigos para sumarse las denuncias de las compañeras», mencionó Palmeros Exsome.