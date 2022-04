Rehabilitan la Plaza Clavijero; cuenta con juegos infantiles y centro de cómputo

Xalapa, Ver.- Este lunes debieron iniciar las campañas internas de las planillas que buscan la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz y que se definirían en una nueva votación el 8 de mayo; sin embargo, el pasado sábado la Comisión Estatal Organizadora suspendió este proceso ya que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial aún no determina si se anula o no este proceso pasado y porque no se atendieron las recomendaciones del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz cuando anuló la primera elección.

Foto: Héctor Juanz

El secretario general con funciones de Presidente de dicho partido, Arian Gabriel Hernández dio a conocer que la recalendarización fue impugnada por una de las planillas porque no estaban consideradas algunas etapas de dicho proceso interno, como la solicitud de la sustitución, el voto en tránsito, las fechas para la publicación de los centros de votación y la integración de los funcionarios de casillas, entre otras.

“La Sala Regional dijo no, faltan algunas etapas de ese proceso, falta si es que va a haber sustitución de candidatos, entonces tendría que haber una etapa del levantamiento de las firmas y por eso deciden el sábado suspender el proceso hasta no tener claridad de las recomendaciones del Tribunal Electoral del Estado”.

El Comité del PAN en la entidad espera que la Sala Superior defina si se deberá repetir la elección o se valida el triunfo de la planilla encabezada por Federico Salomón o se repite tras validar la impugnación de su contrincante, Joaquín Guzmán Avilés.

Foto: Héctor Juanz

De esto dependerá el tiempo que Arian Gabriel permanezca como secretario con funciones de presidente en tanto se nombra al dirigente electo de dicho partido.

Por Héctor Juanz