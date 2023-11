Ricardo Monreal regresa a su escaño en la Cámara Alta, buscará la reelección como senador en 2024

Hemos soportado más de cinco años, la demorada y dilatada mugre autopista de Capufe, en Fortín de las Flores. Un tiempo fue cuando comenzaron a cementar unos buenos kilómetros. En Rancho Trejo a veces había que esperar unas cuatro horas. Si uno iba a Xalapa, es como si volaras a Nueva York, si bien te iba hacías 6 horas, por los atascos, más las 3 de ida. Son el cuento de nunca acabar. Gracias a la negligencia de los gobernantes, se incluyen todos, menos Carlos Salinas que fue quien nos las entregó rechinando de limpias, en su tiempo legó al país 5 mil kilómetros de autopistas bien hechas. Luego llegaron todos y comenzaron a descuidarlas, y los retardos son el cuento de nunca acabar. Después de una gran lucha entre la población civil, autoridades y algunos políticos y consejos empresariales, la caseta de Fortín desapareció por decreto la 4T. Aplaudimos al titular y a un cordobés-orizabeño, José Luis Palomares, que fue quien llevó la idea y solución al secretario de SCIT, Jorge Nuño Lara, y pum, la desaparecieron como magos Mandrake. Pero, a los pocos días, quizá en venganza al mismo pueblo que los jodió, los responsables de Capufe se pusieron a componer el Puente de Metlac, desde cambiarle piso de lámina y fierro hasta dejarlo bien Xingón, porque decía la gente que ese puente se iba a caer. Informan estos inútiles que la obra del Puente de Metlac se espera que el 15 de diciembre terminen la reparación de la primera etapa. De los carriles que van en dirección a Puebla. Posterior a ello se espera que se abra la circulación de los cuatro carriles por época decembrina y evitar accidentes. El 8 de enero se reanudan los trabajos en los carriles con destino a Veracruz. Ta bien.

LA LENTITUD DE LOS CANGREJOS

Ahora el problema es que son más lentos que una tortuga perseguida y dejan un carril y los atascos son terribles. Uno que medio le sabe toma la carretera federal y bye bye Fortín, se sale uno en la universidad Anáhuac y a persignarse de que la de Paso del Toro, que esa le corresponde al gobernador Cuitláhuac, pero le vale ese tramo que es estatal y lo tiene peor que a su gobierno. Xóchitl Gálvez pagó ese desaguisado, la semana pasada que llegó a Orizaba le tocó las de perder, y se le hizo tarde por lo mesmo, diría un paisanito de la Cuenca. Tiene, además, otro ingrediente malo, en esta temporada invernal bajar la Cumbre de Maltrata es de héroes, la neblina no deja ver más allá de tus narices y los accidentes son constantes. Algún tiempo les escribí, y no me hicieron caso, que con lo caro que cobraban podían ponerle reflectores al piso y así evitarían accidentes, esos reflectores al piso luminosos son baratísimos, con media hora de lo que cobran les alcanza para todo el tramo de bajada, que es donde más neblina hay porque se encierra contra la montaña.

CORREO DE UN LECTOR DE VERACRUZ

Buen día, ya empiezan los fríos y Orizaba está muy bien en el aspecto turístico, mi hija fue y le encantó ciudad muy limpia y en un día no recorres todos los centros turísticos que hay, bien por la ciudad, aquí en Veracruz ya es un asalto en despoblado, los tránsitos del estado están haciendo su cochinito, ayer me dijo un amigo lo detuvieron le quitaron el carro y con grúa lo llevaron a tránsito, le hicieron un examen patito, su carro al encierro que tienen los de las grúas, se atraviesa el puente y apenas ayer recuperó su carro casi 5000 pesos y como el carro está a nombre de su esposa, una de vueltas porque su esposa no quiso acompañarlo y como la factura está a nombre de ella, pues le tuvo que entrar a Belén cantando, así esta muy difícil salir, corres ese riesgo, yo como vivo cerca del centro me voy los sábados al zócalo o un rato al bar del hotel Diligencias, que toca un conjunto cubano, cuatro mujeres y dos hombres y nunca me llevo mi carro, me regreso en un taxi, está a seis cuadras pero como ya es de noche él o los taxistas te aplican otra tarifa de 50 pesos, pero de eso a pagar 5 mil le zumba, yo creo que deberían tener una tarifa más democrática y accesible pues alejan al turismo porque los viernes y sábados salen asaltar y sin antifaz. D. Vidal.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Los viajes ferrocarrileros