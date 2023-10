Sacuden a India, Nepal y Afganistán cinco terremotos consecutivos de entre 2.7 y 6.2 de magnitud

Bangkok.- La Policía de Tailandia detuvo a un menor de 14 años como supuesto autor de un tiroteo ocurrido en un lujoso centro comercial de Bangkok, en el que murieron al menos tres personas.

Las autoridades indicaron en redes sociales que el joven se encuentra bajo custodia policial tras el incidente que dejó, según el balance de los servicios de emergencia, al menos tres muertos y cuatro heridos.

CCTV footage shows the moment the shooter got arrested.#พารากอน #กราดยิง #SiamParagon pic.twitter.com/mUaZvtuCsh

— The Nation Thailand (@Thenationth) October 3, 2023