Salma Hayek podría estar en Veracruz; sus seguidores especulan

Estados Unidos.- Billie Eilish, ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y varios premios GRAMMY®, ha lanzado este sábado «What Was I Made For?», extraída del esperado largometraje Barbie, escrito y dirigido por Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, y distribuido por Warner Bros. Pictures.

«What Was I Made For?» (From The Motion Picture «Barbie») fue compuesta especialmente para Barbie por Billie Eilish junto a su hermano FINNEAS, que produjo el tema en su estudio casero de Los Ángeles. Este tema, íntimo y desgarrador, sirve de fondo sonoro para escenas fundamentales de la película, al tiempo que subraya de forma hermosa y conmovedora el importante mensaje y sentimiento del largometraje.

La canción también viene acompañada de un vídeo musical oficial, dirigido por Eilish. El vídeo se estrenó en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Sobre la creación de la canción y el vídeo musical, Eilish compartió con sus fans «para ser realistas con ustedes todo esto pareció suceder en un momento en que realmente lo necesitaba. estoy tan, tan agradecida por eso».

«What Was I Made For?» (From The Motion Picture «Barbie») también se publicará como parte de BARBIE THE ALBUM, el innovador y estelar acompañamiento musical de Barbie.

La banda sonora ha sido producida por Mark Ronson, artista y productor ganador de 7 premios Grammy®, Globo de Oro y Oscar®, y Greta Gerwig, guionista, directora y productora ejecutiva de Barbie.

