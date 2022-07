Sasha Sokol ya ratificó su demanda contra el productor Luis de Llano

México.– A más de cuatro meses de acusar a Luis de Llano de presunto abuso sexual, Sasha Sokol reveló que existen algunos avances en su caso, pues ya ratificó su demanda y el productor creativo ya fue notificado al respecto.

Fue el pasado 8 de marzo cuando Sasha Sokol señaló a Luis de Llano por, presuntamente, abusar de ella desde los 14 años hasta que finalizaron su “noviazgo”, el cual comenzó cuando él tenía 39 años. La respuesta del productor fue a los pocos días y negó todo posible delito.

Dos meses después, la exTimbiriche dio a conocer que sí procedería legalmente y que esperaría a su exrepresentante en los tribunales, pues no permitiría que siguiera cuestionando lo que presuntamente sucedió cuando ella todavía era un adolescente.

Hasta hace unos días, Sasha no había tocado el tema de su denuncia, aunque sí pidió a sus compañeros de Timbiriche que no se hable de esta situación en la bioserie que están planeando, la cual se tratará de la niñez y juventud de los integrantes del grupo.

No obstante, durante un reciente encuentro con la prensa, la cantante aceptó responder algunas preguntas respecto al proceso legal que inició en contra de Luis de Llano, aunque de forma reservada. Al ser cuestionada acerca de los avances de la denuncia, Sasha confirmó que acudió a ratificarla, por lo que ya está “todo”.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya lo hice) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más (…) Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo”

En cuanto a las declaraciones que ha hecho De Llano, en donde aseguró que él no había cometido delito alguno, pues su relación fue “transparente”, Sokol prefirió no dar su opinión y simplemente contestó que “no tengo nada más qué decir”.

Y es que Luis de Llano, luego de que Sokol lo acusara, aseguró que la cantante había mentido en sus declaraciones públicas, pues, en primera instancia, su relación no habría durado los cuatro años que ella mencionó y, en segundo lugar, todo fue “transparente” y “respetuoso”.

“Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”, agregó en su comunicado.

Desde entonces, el productor no habría hecho más declaraciones, pero no dejó el tema en el olvido, pues según dio a conocer Mónica Castañeda en Ventaneando, el productor estaría preparando su defensa contra Sasha Sokol, aunque esta información no ha sido confirmada.

Hace unos días, Luis de Llano reapareció en redes sociales para hablar acerca de la “infidelidad de marca”, haciendo un comercial para un sitio web, lo que causó controversia, pues fue la primera vez en varios meses que se deja ver, pues ha rechazado cualquier tipo de entrevista.

Ante esta reaparición del productor creativo, Sokol tampoco quiso dar declaración alguna y se reservó a repetir “no tengo nada más qué decir”.

Algunos de los excompañeros de la cantante que se han mostrado a su favor y lamentaron lo sucedido entre ella y De Llano, se encuentran Erik Rubín y Mariana Garza, pues otros como Benny Ibarra han preferido mantenerse neutros.

