Se despidió de los escenarios Joan Manuel Serrat, en Barcelona

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Amber Heard anunció este lunes que ha llegado a un acuerdo en el juicio que la enfrentaba a su expareja Johnny Depp por difamación, en el cual ella interpuso una apelación tras haber sido condenada.

Tras mucha deliberación, he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación presentado contra mí por mi exmarido”, dijo en Instagram la intérprete, que estuvo casada con el también actor de 2015 a 2017 y que no dio más detalles sobre la resolución del caso.

Foto: RTVE

El protagonista de la saga “Pirates of the Caribbean” acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

El jurado condenó a Amber Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y cinco millones en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350 mil dólares. El tribunal también concedió a Heard dos millones en daños compensatorios, ya que ella presentó una denuncia cruzada contra su expareja también por difamación.

El juicio, en el que ambos se acusaban de agresión, se convirtió en un circo mediático.

La actriz apeló el fallo el pasado 7 de diciembre, ya que según su defensa se produjeron numerosos errores durante el proceso, como que el tribunal se negara a admitir como pruebas varias comunicaciones entre ella y algunos médicos.

“Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no es solo financiera sino también psicológica, física y emocional”, dijo Heard este lunes en Instagram.

En su mensaje dejó claro que siempre ha defendido su verdad y que al hacerlo su vida tal y como la conocía “ha sido destruida”.

“Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y de hacerlo en términos que puedo aceptar. No he hecho ninguna concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”, sostuvo la protagonista de filmes como “Justice League” (2017) o “Aquaman” (2018).

Heard admitió que incluso si su juicio en apelación en Estados Unidos hubiera terminado a su favor, le habría supuesto pasar por un nuevo proceso, algo que no se veía capaz de hacer por tercera vez.

Foto: Hola

“Al llegar a un acuerdo también elijo la libertad de dedicar mi tiempo a lo que me ayudó a sanar después de mi divorcio”, sostuvo la intérprete, que dijo que no se arrepiente de haber dado el paso de denunciar públicamente lo que sucedió: “Mi voz sigue siendo el activo más valioso que tengo”, concluyó.

Con información de EFE