Se espera derrama mayor a 8mdp por Torneo de Street Soccer

Poza Rica, Ver. – Con el ímpetu qué la caracteriza y la disponibilidad de servir a Poza Rica y a su gente, Nora Angélica Zertuche Hernández tomó protesta como Coordinadora Municipal de Movimiento Ciudadano, destacando qué a esta ciudad llegó el momento de las mujeres.

El Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonel de la Hoz y el Coordinador Estatal del partido, Sergio Gil Rullán estuvieron presentes en la toma de protesta de la Comisión Operativa Municipal del partido, qué se encargará de trabajar arduamente por rescatar a Poza Rica del atraso en el que se encuentra.

Sergio Gil reconoció en Nora Zertuche a una mujer aguerrida, empoderada y un ejemplo para los ciudadanos, pies desde hace muchos años se ha desempeñado como militante, integrante de la coordinadora nacional estatal, delegada regional de mujeres y fue ex candidata a Diputada Federal por el V Distrito electoral.

Por ello, dijo, se le reconoce ampliamente el trabajo realizado en este municipio, confiriéndole la coordinación municipal del partido, donde seguramente realizará un extraordinario papel, en conjunto con los integrantes del comité qué también se han destacado por su trabajo realizado en esta ciudad.

En su mensaje Nora Zertuche agradeció a los militantes por el apoyo que le han otorgado, aseveró qué sus ideales siempre han sido muy similares a los del partido y por ello encontró en Movimiento Ciudadano, un nicho desde el de trabajar para su gente, «Supe qué mi color es naranja».

«Comprendemos las condiciones en las que viven la familias de esta ciudad, las mujeres no alcanzan el empoderamiento y autonomía económica, no hay acceso al trabajo bien remunerado, no hay oportunidades para las mujeres», dijo.

«Confío en mi partido, qué le apuesta a al juventud, qué es una alternativa diferente. Hoy tengo asignada una nueva tarea, llevar al coordinación de Movimiento Ciudadano en esta ciudad, llevar el mensaje, y construir con firmeza una nueva política, estoy convencida que esta encomienda solo se puede lograr en equipo, queremos una nueva política qué busca construir una alternativa qué busca los intereses de los ciudadanos, es tiempo de renovar las élites y escuchar a los jóvenes, de unirnos como ciudadanos», afirmó a los presentes.