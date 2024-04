Se mantiene la atención con altos porcentajes de control en incendio de Río Blanco: SPC

Xalapa, Ver.- Ex dirigentes de los partidos Morena, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas prometieron 500 mil votos para el candidato José Francisco Yunes Zorrilla.

En conferencia de prensa, Jackie García, Gonzalo Vicencio y Antonio Lagunes, respectivamente, prometieron sus estructuras en favor de Pepe Yunes.

Gonzalo Vicencio, expresidente de Morena dijo que el PRI y el tienen un voto duro.

Foto: Héctor Juanz

También dijeron que sumarán aquellos que militaron en Redes Sociales Progresistas y en Fuerza por México cuando estaba al frente Jackie García.

«Estamos con Pepe Yunes. Nosotros cuánto le vamos a aportar, 200 mil votos de su amigo Gonzalo Vicencio, así de fácil» dijo.

Jackie García, expresidenta de Fuerza por México, aseguró que al haber encabezado dicho instituto político y también en Nueva Alianza podrá sumar más de 200 mil votos para Pepe Yunes, por lo que entre los tres estarían sumando 500 mil votos.

Destacó que hoy están formando un «gran frente» para apoyar a Pepe Yunes y dijo que ésta sería la última vez que utilizarían los logos de sus anteriores institutos políticos.

Dijo que llegó el momento de dar un «reseteo» político a Veracruz, y dijo que es «urgente» rescatar al Estado, porque Morena no cumplió con todo lo que prometió, al contrario, ahora hay una gran desesperanza y decepción.

Foto: Héctor Juanz

«No hay atención en las oficinas gubernamentales, nos dijeron que íbamos a ser como Dinamarca, fue puro rollo, puro cuenta. Ya nos dimos cuenta de que es puro atole con el dedo. Los veracruzanos, los mexicanos estamos despiertos. No puede ser que un solo hombre quiera manipular al País.

Aquí no es Venezuela, no es Cuba, aquí es una república y por qué digo eso, porque tampoco puede haber imposiciones. Ahora resulta que una fuereña quiere venir a gobernar Veracruz por imposición de ya saben quien, pues no lo vamos a permitir en Veracruz», aseguró.

Por Héctor Juanz