Se reintegran a la modalidad presencial 4,800 escuelas en Papantla

Papantla, Ver.– El día de mañana 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por lo que la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera madre de uno de los jóvenes desaparecidos en Papantla, el pasado marzo de 2016, continúa en pie de lucha, para dar con el paradero de su hijo y un amigo.

Al ser una fecha importante para la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera, y al no querer que esta fecha 30 de agosto pase por desapercibida, acudió a colocar una lona con la imagen de su hijo Alberto Uriel Pérez Cruz y de su amigo Luis Humberto Morales Santiago, ambos detenidos y desaparecidos por Policías Municipales en Papantla, el pasado 19 de marzo de 2016.

“Mañana es un día triste para mí, mis chamacos me faltan y pues como cada año, como cada fecha, me sigue faltando mi hijo y su amigo, es por ello que vine sola a colocar esta lona, sobre la barda de la escuela primaria María Gutiérrez, empecé sola y sigo sola, levantando la voz por la desaparición de mi hijo y su amigo” comentó la señora Blanca Ninfa Cruz.

Resaltando que la búsqueda continúa, para mañana las actividades más fuertes en torno a esta fecha del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se van desarrollar en Tihuatlán, donde me voy a sumar a la marcha y en Poza Rica, “ es una fecha importante para mí y por eso vine a colocar esta lona en la barda de la escuela primaria María Gutiérrez, sobre la avenida Francisco I. Madero, me faltan mis chamacos y yo sigo en pie de lucha hasta encontrarlos” externó Blanca Ninfa Cruz.

Como es bien sabido, el pasado 19 de marzo de 2016, los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, fueron perseguidos y detenidos por la Policía Municipal, donde los habrían entregado a integrantes de la delincuencia organizada y desde esa fecha, se desconoce de su paradero.

Han pasado seis años de la desaparición de los jóvenes por parte de los Policías Municipales, que estan detenidos, pero no se tiene mayor información, por lo que la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera continuará con la búsqueda de su hijo y su amigo.

“Mi hijo salió de la casa el pasado 19 de marzo de 2016 y ya no regreso, desde entonces no se de su paradero, por lo que yo sigo buscando a mi hijo Alberto Uriel y Luis Humberto y no voy a descansar hasta saber donde me los dejaron” concluyó la señora Blanca Ninfa Cruz Nájera.