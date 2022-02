Seguirá descenso de temperatura hasta el lunes: PC Tecolutla

Tecolutla, Ver.- El descenso de temperatura continuará en las siguientes horas en esta región y hasta el lunes que se espera la llegada de un nuevo frente frío que afectará a Tecolutla, informó el director de PC, Jorge Hernández Bonilla, quien recomendó a la población mantenerse alerta ante el incremento del frío sobre todo en las noches y madrugadas.

Foto: Mónica Tejeda Hernández

Comentó que el Frente Frío no. 28 atraviesa nuestro territorio, razón por la que se aprecian fuertes rachas de viento que continuarán en las próximas horas, por lo que se le pide a la población no salir de sus casas de no ser necesario y resguardar a niños y adultos, sobre todo, del cambio brusco de temperatura para evitar posibles enfermedades respiratorias.

Foto: Mónica Tejeda Hernández

Destacó que, aunque el norte disminuya entre el sábado uy el domingo, se prevé que vuelva a intensificarte el próximo lunes con la entrada del Frente Frío no. 29, por lo que el frío también continuará, así como las lloviznas aisladas que se han presentado desde este día.

Por Mónica Tejeda Hernández

