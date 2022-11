Sentencian a 36 años de cárcel al ‘JJ’, sicario que disparó a Salvador Cabañas

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México busca fortalecer la democracia y fomentar la participación del pueblo en las decisiones políticas del país a través de la iniciativa de reforma electoral.

Al encabezar la conferencia de prensa matutina dijo que la democracia es una forma de vida, por lo que uno de los legados del Gobierno de la Cuarta Transformación será defenderla.

“¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean limpias y libres? ¿Quién no está de acuerdo en eso? ¿Quién no está de acuerdo en que se respete el voto? ¿Quién no está de acuerdo en que se acaben los fraudes electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones? ¿Quién no está de acuerdo en que solo haya un organismo electoral para que se organicen las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿Quién no está de acuerdo en que los diputados y senadores sean electos y que no haya plurinominales?”, cuestionó.