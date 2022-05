Servicio de agua debe ser eficiente en todo Veracruz solicitó el diputado Jaime de la Garza

Boca del Río, Ver.- Tras la discusión en el pleno del Congreso de Veracruz, el diputado local, Jaime de la Garza Martínez, solicitó se busque eficientar el servicio de agua potable en toda la entidad veracruzana, la cual carece del suministro adecuado de líquido.

Sí bien reconocido existen algunos problemas en las empresas privadas que administran el agua en los municipios de Veracruz, Boca del y Medellín de Bravo, le recordó a su par en el Congreso, Fernando Arteaga Aponte, quién preside la comisión de Agua del Estado de Veracruz, que también analicen el funcionar de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Pues esta dependencia estatal ha tenido diversas manifestaciones ciudadana en sus delegaciones por su pésimo funcionamiento.

En lo que va del 2022 en municipios como, Alvarado, Tlacotalpan, Tuxpan, Poza Rica y Lerdo de Tejada, se han registrado sendas manifestaciones en las oficinas de la CAEV, acusando cobros excesivos, mala calidad del agua y problemas con la red hidráulica.

“Le recuerde que no nada más son Veracruz, no nada más es Medellín y no nada más es Boca del Río, hay 199 municipios más en el estado y no lo he escuchado en esta tribuna pedir por ellos porque es la CAEV, también háblele al IVAI, al ORFIS, a la PMA que nada más les falta entregar despensas, háblele a quién usted quiera, pero hable por los 212 municipios de este estado que usted es presidente de una Comisión”, asestó.