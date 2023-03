Shakira revela que sufre del síndrome del impostor

México.- Shakira aseguró en entrevista que un trastorno psicológico llamado el síndrome del impostor le impide visualizar los logros que ha cosechado a través de los años.

«Sufro del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar», aseguró.