SI A LAS MUJERES NOS VA BIEN, LE IRÁ BIEN A MÉXICO Y A VERACRUZ: ROCÍO NAHLE

^Las cuencas hídricas, todas las del estado, deben ser administradas correctamente no con base a intereses privados.

^El agua de los afluentes de Veracruz, como el Jamapa, tienen que ser utilizadas para consumo humano, agrícola y pecuario.

Jamapa, Ver., viernes 19 de enero de 2024.- No es posible que el rescate e infraestructura que requiere el río Jamapa para eficientarlo como afluente que abastece los sistemas de agua potable en varios municipios, entre estos la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa, dependa de intereses privados ajenos al beneficio público, condenó desde aquí Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz.

El Jamapa, uno de los más importantes afluentes que cruzan el estado y nace en el Pico de Orizaba, no ha tenido un tratamiento adecuado particularmente desde que su uso fue concesionado y esto no puede seguir así, precisó en el marco de la asamblea informativa llevada a cabo este día.

Pero este no es un tema único, abundó, es un caso de muchos en la entidad que deben ser atendidos porque la demanda de todos los sectores es mayúscula en las diversas regiones del estado.

“Los recursos hídricos, imagínense que aquí, en Veracruz somos una cuenca muy importante, muy muy importante y hay que administrarla bien, resulta que llueve y esa agua llega al río y esa agua se va al Golfo porque no podemos hacer uso de ella porque se concesionó y el que tiene la concesión no le dio su gana de sacar el agua ¿y cómo creen que no podemos utilizarla para riego, para ayudar a los agricultores porque ahí ya la corrupción está metida? ¡Pues no!”, sentenció la Ingeniera Química de profesión.

Destacó que con voluntad política y diálogo se hallan soluciones, para todo se debe buscar una alternativa donde intervenga el nivel gobierno al que le compete, subrayó.

Veracruz es uno de los estados que mayor cantidad de agua pluvial retiene a nivel nacional y de los más ricos en este recurso en la Cuenca Golfo.

Por ello, los recursos no renovables deben ser administrados con responsabilidad, subrayó.

“Un gobierno tiene que ser responsable, tiene que hablar a la federación, se tiene que sentar, tiene que decir en forma sustentable y sostenible con una gran responsabilidad para el manejo de las aguas pero hay que aprovecharla! ¿Cuántos quisieran tener lo que nosotros? En eso voy, en mi sueño, en mi anhelo”, expuso.

Finalmente, comentó que será una aliada de todos los sectores productivos y en lo sucesivo se va a repotencializar todo lo que Veracruz ofrece “vamos a ser el estado número uno porque es lo que tenemos en Veracruz”, agregó.