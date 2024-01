Si la Cuarta Transformación no hubiese llegado a la Presidencia, el litro de gasolina estaría a 35 pesos: López Obrador

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro este jueves que los “neoliberales, neoporfiristas” no pudieron destruir a Petróleos Mexicanos (Pemex), “como era su perversa intención”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el Gobierno mexicano dio a conocer que un informe sobre la situación actual de la petrolera, donde López Obrador recalcó que se logró rescatar a Pemex a su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2018.

«Que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex, les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención”, declaró.

El mandatario mexicano aseguró este jueves que si la Cuarta Transformación no hubiese llegado a la Presidencia, el litro de gasolina estaría en este momento a 35 pesos, y acusó campañas contra su Gobierno por señalar al señalar que hubo un gasolinazos a inicios del año.

“Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí no costaría, como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina, 28 o 29 pesos. Ya ven cómo echaron una campaña de que ya estaba vendiéndose la gasolina en 28 o 29 pesos, un gasolinazo, así como lo hacían ellos”, expuso.

“No solo 28 o 29 (pesos), a lo mejor costaría 35 el litro y, sin duda, estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos, porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex”, subrayó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.