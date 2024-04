Siempre con las maestras y maestros de Veracruz: Pepe Yunes

Cosoleacaque, Ver.- “¡Vamos de la mano con los maestros a mejorar sus condiciones laborales y a protegerlas! Vengo a ofrecerles un buen gobierno para Veracruz y quiero hacerlo de la mano de ustedes”. Con estas palabras, este sábado, Pepe Yunes signó su compromiso con las maestras y los maestros del estado, porque así “podemos hacer frente a los enormes desafíos que Veracruz nos grita todos los días”.

Luego de reunirse en Jáltipan con cientos de habitantes, el candidato a gobernador fue recibido en Cosoleacaque por una gran cantidad de docentes a quienes habló de la importancia que tienen para hacer de Veracruz un mejor lugar.

Acompañado por liderazgos, estructura y militancia de los partidos que forman la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla dijo acudir a la región sur de la entidad a pedir el apoyo a las y los maestros por lo que significan en cada comunidad, lo que valen, lo que aportan en desarrollo, con su trabajo dentro y fuera de las aulas.

La educación, aseveró, es con los maestros siempre y su trabajo debe ser reconocido en su amplia y total dignidad. “Y eso es lo primero que ofreceremos desde el Gobierno del Estado: respetar el trabajo del maestro y darles condiciones laborales dignas, recuperar el Seguro Magisterial” agregó.

“Necesitamos que se concentren en su trabajo, que es formar a nuestros niños y jóvenes, no que tengan que estar viendo si hay domos o no, si hay baños o no, si se minan o no los salones o andar tocando puertas para ver si algún candidato o funcionario se compadece”.