Siguen las protestas de padres de familia del CBTIS 13

Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa podría contratar empresas particulares para abastecer de agua a la población durante los días más severos del estiaje.

La regidora Helen Sarmiento, titular de la comisión edilicia de Agua Potable en el Ayuntamiento dio a conocer que actualmente cuentan con nueve pipas, mismas que puede solicitar la ciudadanía a través de whats al número 22 884 97 85 50.

“Se tienen nueve pipas de agua, sabemos que esto no es suficiente para la gran demanda que tiene la ciudad, vamos a prever contratar más de pipas cerca de la temporada donde más se incrementan estas solicitudes. Les he comentado a la ciudadanía que cuando no tengan agua o no corresponda al calendario que marcan por sector, que por favor nos manden un mensajito al 2284 97 85 50 con su ubicación y usuario, ahí con el número vamos a tener para enviarles una pipa”.