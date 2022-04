Silvia Pinal fue víctima de un robo en su casa de Jardines del Pedregal

Estados Unidos. – Johnny Depp ha tenido una amplia trayectoria actoral, sin embargo, este ascenso a la fama también ha ido acompañado de grandes polémicas que podrían poner en riesgo su permanencia como uno de los artistas más importantes en la industria hollywoodense.

Y es que el protagonista de películas como Piratas del caribe o Sweeney Todd: el barbero diabólico de la calle Fleet no ha dejado de dar de qué hablar durante estos años debido a su irreverencia.

Foto: El Huffpost

Así, aunque este ha sido un factor en su personalidad que lo ha hecho valerse de miles de fans alrededor del mundo, también ha fungido como un elemento que lo ha puesto como blanco de múltiples polémicas.

Por ello, a continuación hacemos un recuento de los tres escándalos más grandes en los que se ha visto inmiscuido.

Destrozo a una lujosa habitación de hotel.

Fue en la década de los 90 cuando Kate Moss conoció a Johnny Depp, se conocieron en el bar Taba. Según los registros que existen, George Wayne, periodista de Vanity Fair, habría sido el encargado de presentar a los dos artistas.

Foto:InStyle

Se dice que Wayne vio entrar a Kate junto a la mismísima Naomi Campbell y, como en una mesa del fondo estaba Johnny con sus amigos, realizar un encuentro entre ambos fue lo más natural que le pareció al periodista.

Meses después la pareja anunciaría su noviazgo durante una gala benéfica, pero algo que comenzó a llamar la atención del mundo fue el tipo de relación que llevaban los enamorados.

La periodista Maureen Callahan describió en su libro Champagne Supernova que tanto Kate como Johnny vivían su amor entre fiestas, alcohol, drogas, cigarrillos y sexo.

Pero sin lugar a dudas uno de los momentos más polémicos sucedió en una de las habitaciones del hotel neoyorkino The Markse donde en septiembre de 1994 Depp y Moss destrozaron el cuarto en donde se hospedaban.

Foto: Oyster

Y fue Roger Daltrey, integrante de The Who quien dio el llamado a las autoridades además de asegurar: “En una escala de 1 a 10, le doy un 1 -sentenció Daltrey-. Les tomó mucho tiempo; The Who podría haber hecho el trabajo en apenas un minuto”.

Más tarde la policía llegó al hotel y la fotografía de Johnny Depp siendo arrestado, mientras portaba anteojos y un gorro de lana se viralizó rápidamente. Los rumores no tardaron en surgir y se llegó a decir que incluso el intérprete de Edward Manos de tijera había agredido a Kate.

El actor salió a desmentir los rumores y entre las diversas explicaciones que dio, dijo que todo fue culpa de un armadillo o que perseguía una cucaracha gigante. Aún así, se hizo cargo de los gastos.

Borracho en la entrega de un premio

Para 2014, Johnny Depp volvió a estar en los titulares, ya que durante la entrega de los premios Hollywood Fulm Awards el actor subió al escenario a presentar el premio al documental Supermensch: The Legend of Shep Gordon.

Pero la atención no se la llevó el filme ganador, pues el artista que interpretó a Jack Sparrow captó por completo el momento al aparecer desalineado, tambaleante y sin poder hablar de forma adecuada.

Foto: BBC

Dando un discurso por momentos inaudible, el protagonista de El llanero solitario además lanzó unas palabrotas que hicieron que la cadena de televisión que transmitía el evento tomara la decisión de censurarlo.

“Este es el micrófono más extraño que he visto en mi vida… No soy muy bueno en este tipo de discursos… ¡Mierd…, es una de esas noches!”, se excusó el artista, quien se convirtió en el centro de todas las miradas y donde muchos se preguntaron si estaba borracho o bajo los efectos de alguna sustancia.

El explosivo juicio contra Amber Heard.

Una de las más recientes controversias en la vida de Johnny Depp se debió a la denuncia pública que hizo su ex pareja Amber Heard hace unos años al acusarlo de violencia doméstica.

La también actriz lo acusó en una columna del Washington Post y, tras la publicación en el periódico, Depp, que negó haberle pegado, presentó una demanda por difamación contra Heard y reclamó 50 millones de dólares en daños y perjuicios. Ella, a su vez, presentó una demanda por difamación en la que pidió 100 millones de dólares.

La primera sesión del juicio durará previsiblemente seis semanas y es televisado, comenzó el martes pasado con la presencia de Depp y Heard.

Foto: La Vanguardia

Los abogados de Amber han argumentado que las acusaciones a las que hace referencia en el artículo son completamente ciertas y que además tiene derecho a expresar lo que vivió al estar en pareja con el actor.

Mientras que los de Deep alegan que las falsas acusaciones de violencia doméstica que Heard tuvieron un efecto “devastador” en la carrera de la estrella de cine.

Con información de Infobae