SIOP concluye tramos carreteras de Manlio Fabio Altamirano y Medellín de Bravo

Veracruz, Ver.- El empresario veracruzano, Ramón Álvarez Fontán, logró la sonrisa de decenas de niños de colonias vulnerables del Puerto de Veracruz al acercarles la visita de Santa Claus.

El ex delegado de la SCT dijo que no ha parado de caminar las colonias del Distrito 14 durante la temporada decembrina, y se ha percatado que tanto las familias y sobre todo los pequeños tienen dificultades para lograr una plena Navidad y Fin de Año, debido a ciertas carencias que presentan.

«La razón de estas acciones es que estado recorriendo las calles y las colonias del Distrito 14, y he visto las carencias y las necesidades de la población, por eso me pareció que no está por demás sacar una sonrisa a niños y familiares de estas colonias y sectores olvidados, seguiremos haciendo estas actividades en estas colonias y es importante estar presente en acciones de tipo», expresó.