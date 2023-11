Soledad de Doblado invirtió recurso en comunidades que presuntamente no lo necesitaban

Veracruz, Ver.- La alcaldesa de Soledad de Doblado, Arantxa Zamitiz Sosa, mencionó que las observaciones que le ha hecho el Órgano de Fiscalización (ORFIS) es debido a que invirtieron recurso de Bienestar en localidades que presuntamente no lo necesitaban.

La edil de Morena dijo que su municipio cuenta con más de 144 localidades; sin embargo, CONEVAL únicamente coloca a cuatro en extrema pobreza.

«Entonces, en el ORFIS no se están observando que nosotros invertimos recurso en comunidades que no lo necesitaban. Entonces, por ahí hay unas solventaciones que vamos a hacer junto con Bienestar, hablamos ya con la Secretaría de Bienestar porque ellos son los que hacen los famosos «quiz» (pruebas) y las «mitz», no sé si han escuchado por ahí de esos conceptos, en donde nosotros tenemos que verificar o demostrar que las comunidades que tenemos, que los puntos donde se ha invirtió este recurso, realmente tienen el alto rezago o no. Porque en la lista de comunidades, de las 144 comunidades que tiene nuestro municipio, únicamente cuatro aparecen con alto rezago, esto significa que solamente en estas cuatro comunidades podemos invertir recurso que nos llega para abastecer y reducir el rezago y la pobreza extrema», subrayó.

Arantxa Zamitiz, mencionó que este el recurso por el cual le están haciendo observaciones es del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), mismo que se utiliza para hacer obra pública en comunidades alejadas de la cabecera municipal.

«Nosotros no podemos decirle a las personas, sabes qué, pues me están diciendo un Bienestar que tú no necesitas, que a pesar de que no tienes tu calle pavimentada, no tienes drenaje, no tienes las condiciones que ahí nos dice, pues tú apareces como que no tienes alto rezago social. Al final para lo que estamos es para cubrir las necesidades de la población, aquí son más o menos ocho obras que nos están observando, el monto total, cuando en realidad la obra existe, la obra está, hablamos desde ampliaciones de luz, desde calles, desde centros artísticos, desde domos para escuelas», remató.