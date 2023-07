Sólo trabajan 3 de las 7 bombas de Grupo MAS: Magdaleno Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- Únicamente tres de las siete bombas que abastecen la línea de conducción de 42 pulgadas que brinda el agua a los municipios de Veracruz y Boca del Río están activas, debido a que Grupo MAS no ha reparado en su totalidad la fuga que se presentó el pasado 20 de junio.

A través de una transmisión en vivo este lunes por la tarde, el diputado local, Magdaleno Rosales Torres documentó la fuga de agua que continúa en la localidad de El Tejar, a la altura del fraccionamiento Arboleda San Ramón.

«O sea es una mentira, ayer sacó un desplegado Grupo MAS diciendo que no había luz, que se estaba yendo constantemente a la luz en El Tejar y por eso no había suficiente agua, que las bombas las había apagado, la luz no se ha ido en estos días, la luz no se ha ido en El Tejar, yo vivo ahí y no se ha ido la luz en estos días. El problema del agua es que no hay presión en la tubería», sentenció.

El tubo principal de 42 pulgadas abastece los tanques elevados de El Morro en Boca del Río, y los de Médano del Perro y Tanque «R» en Veracruz; sin embargo, el brote de agua ha generado que se cree un arroyo que desperdicia el agua potable en los terrenos de la zona de Puente Moreno.

«No es un nacimiento, es el tubo que no lo han podido reparar, no tienen la capacidad de reparar el tubo que se rompió desde hace más de 8 días, no tienen la capacidad de repararlo y eso es lo que ocasiona que falte agua en varias partes, en varias colonias de Veracruz. Ellos se justifican que no hay luz en El Tejar, eso es una mentira, luz eléctrica sí hay en El Tejar no se ha ido la luz en estos días, a pesar de las tormentas que pasaron la semana pasada no se ha ido la luz, el pretexto no es ese, el problema está en esta gran fuga que no ha podido reparar Grupo MAS, toda el agua y la presión, porque debe de llevar una presión el tubo general para que abastezca a aquella parte, se está yendo aquí la presión, no han podido reparar y por eso tienen ese problema», remató.