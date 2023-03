SSP Veracruz realiza Diplomado Nacional Táctico K9 Perros Multipropósito

Xalapa, Ver. – Somos el partido que construyó este gran país, Veracruz es pilar de la política en México, necesitamos dar la batalla desde aquí, y vamos a construir el proceso; no tengan ninguna duda, con argumentos, propuestas, mediciones, vamos a luchar para que sea uno nuestro, el que encabece la coalición en el estado, enfatizó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Durante su gira de trabajo en el estado de Veracruz, señaló ante medios de comunicación y militantes, que la falta de resultados en seguridad, educación, combate a la pobreza, y programas que generen certeza y certidumbre en este gran estado, “nos abre la posibilidad de que vean que en esta alternativa de gobierno no hay confianza del electorado y eso nos permite construir un buen perfil, mujer u hombre que puede encabezar el proyecto en una coalición para ganar la elección”.

En ceremonia en el marco del 94 Aniversario del PRI, en la sede estatal de este Instituto político en la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas entregó un reconocimiento a don Carlos Brito Gómez, por sus más de siete décadas de militancia y dedicación al partido, una trayectoria que fue reconocida también con emotivas palabras por Raúl Ramos Vicarte, ex presidente del PRI en Veracruz, y actual presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.

Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que lo vivido hoy en el PRI, es la esencia y mística y de un extraordinario militante, “pero sobre todo de un veracruzano ejemplo de talento, de talante, de carácter, de valor, de vigor, un veracruzano de cepa, de buen nombre, prestigio y que prestigia al PRI, don Carlos Brito Gómez”.

Durante su mensaje, don Carlos Brito Gómez expresó su agradecimiento a su familia, padres, hermanos, esposa, a sus hijos, nietos y bisnietos, así como a sus amigos y a la militancia; “creo que no se llega a esta edad sin sabiduría, no sé si mucha o poca, pero mucha más de la que se tenía cuando empezamos; así, la gratitud, sabiduría y templanza son simultáneas e inseparables”.

“Sólo quiero referirme a las siglas que son inseparables en mi vida: el PRI. El partido del que me siento orgulloso, el partido que está más vivo de lo que muchos creen, el partido que acaba de cumplir 94 años, y también el PRI puede presumir que tiene gratitud, sabiduría y templanza”.

En su intervención, Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI, expresó, que a casi cuatro años de la dirigencia que encabeza, “puedo decir que me siento orgulloso de lo que me enseñó Carlos Brito Gómez, y me siento profundamente agradecido por tener un dirigente con el carácter como Alejandro Moreno Cárdenas”; asimismo, dio a conocer que en la próxima sesión del Consejo Político Estatal, se propondrá la creación al Mérito Priista bajo la medalla “Carlos Brito Gómez”.

La gira del Presidente Nacional del PRI, en la que estuvo acompañado de Marlon Ramírez Marín, inició este jueves en la ciudad de Orizaba en donde se reunió con Juan Manuel Diez Francos, alcalde de este municipio, así como empresarios, de la zona centro para dialogar sobre los temas más importantes en el estado y en el país.

Le acompañaron también en los distintos encuentros: Arianna Angeles Aguirre, secretaria general del CDE del PRI en Veracruz; Lorena Piñón Rivera, diputada federal; Anilu Ingram Vallines, diputada coordinadora del Grupo Legislativo del PRI; así como Manuel Añorve Baños y Mario Zamora Gastélum, senadores de la República.

En Xalapa, tuvo un encuentro con más de setenta periodistas de diversos medios de comunicación, a quienes les presentó un análisis con datos político-electorales del país y de Veracruz, para responder posteriormente a cada una las preguntas que formularon los asistentes.

Posteriormente, se reunió con integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, presidentes municipales, regidores, ex presidentes del partido, dirigentes de comités municipales, líderes de sectores y organizaciones, a quienes llamó a la unidad y a asumir un compromiso con el partido.

Asimismo en la sede estatal del PRI, inauguró las oficinas de la Red de Jóvenes por México en Veracruz, presidida por Carlos Rugerio Martínez, regidor de Xalapa, en la que Alejandro Moreno Cárdenas, arropado por jóvenes de esta agrupación, develó la placa que lleva su nombre.

Finalmente, Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con militancia de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, en donde reiteró a los presentes que siempre hay que hablar bien del PRI en lo público y en lo privado, y pidió el apoyo para construir un partido más sólido y fuerte cada día.

