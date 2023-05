Supremacía del Manchester City; vence 2-1 a Leeds United

Veracruz, Ver.- El tercer lugar nacional obtenido en 2020 por la delegación de Veracruz en la Espartaqueada Nacional, peligra debido a la negativa de apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte.

Cabe mencionar que la última edición de la Espartaqueda Nacional se realizó en el 2020, posteriormente fue suspendida por la emergencia sanitaria y será retomada en este 2023.

«Nos hemos acercado con Gobierno del Estado en diferentes ocasiones, la dependencia que corresponde el Instituto Veracruzano del Deporte, pero no hemos recibido respuesta positiva, quiero decirte algunos Ayuntamientos nos han estado apoyando, pero el Gobierno Estatal no nos ha apoyado», expresó José Humberto Aguirre Arregui, titular de la Comisión Deportiva de Antorcha Campesina en Veracruz.

Poco más de 40 deportistas son de los municipios de Veracruz y Alvarado; en total, se estima que la entidad veracruzana envíe cerca de 700 atletas a la edición XXI de Espartaqueada Deportiva Nacional, la justa deportiva no gubernamental más importante en el país.

Un equipo de basquetbol femenil en la categoría Juvenil B, mismo que promete medallas para el estado; jóvenes seleccionados en basquetbol y futbol varonil, también en la categoría Juvenil B; 8 atletas del puerto de Veracruz y 6 más de Alvarado, es como está conformada la delegación jarocha para competir en Tecomatlán, Puebla a partir de este 6 de mayo y hasta el 14 de este mes, junto con más de 8 mil deportistas de los 32 estados de la república.

El Movimiento Antorchista organiza este evento con la intención de fomentar el deporte entre los sectores populares y para que estos tengan oportunidades de competir sana y fraternamente en eventos de talla nacional.

“La Espartaqueada, al igual que todos los eventos que realiza la organización, son realmente valorados por nosotros que somos deportistas que nos preparamos día con día con mucho esfuerzo porque vamos nadando contra corriente; no contamos con el apoyo de ninguna autoridad para realizar nuestra actividad, debemos ser nosotros, juntos con los padres de familia, los que busquemos los medios para costearla», relató un atleta.

José Humberto Aguirre, dijo que los atletas han realizado durante semanas boteos y rifas para poder costear las necesidades en la justa deportiva, que van desde traslados, uniformes, comidas, hospedaje y material deportivo.

«Hemos realizado diferentes actividades económicas para cubrir parte de los gastos, los mismos jóvenes, los mismos padres de familia, los mismos compañeros activistas han salido a las calles a botear para poder solventar la mayoría de los gastos, nos hemos acercado diferentes municipios para que nos puedan apoyar porque el deporte es un derecho y les corresponde también a ellos poder apoyarnos para asistir a este evento deportivo, en algunos casos hemos recibido respuesta positiva pero en algunos casos no, como es la máxima autoridad aquí en el estado, el Instituto Veracruzano del Deporte, pues prácticamente a veces no nos quieren recibir y no nos han apoyado», remató.