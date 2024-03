Tianguis Turístico no es para promoción política responde SECTUR a Xico

Veracruz, Ver.- Los Tianguis Turísticos no son para promocionarse políticamente, respondió el secretario, Iván Francisco Martínez Olvera, a las acusaciones de un funcionario municipal de Xico.

Hace unos días, Javier Izaguirre Martínez, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento Xico, denunció que la Secretaría de Turismo de Veracruz no los había invitado al Tianguis Turístico que se desarrollará en Acapulco.

«Por otro lado, desde nuestros diferentes Ayuntamientos que quieren participar, lo primero que tienen que hacer es, una, conocer el esquema de como es un Tianguis Turístico, porque nos hemos encontrado que algunos Ayuntamientos nunca han asistido, no conocen como se desarrolla el Tianguis Turístico y por eso a veces no saben como es la estrategia. Y por el tema específico de Xico, yo creo que el que lo haya expresado pues habla de esa ignorancia porque no conoce las reglas, el Tianguis Turístico está abierta para todas y para todos de acuerdo a las representaciones estatales. Tianguis Turísticos es para nuestros prestadores de servicios turísticos, es para cierre de negocios, de citas de prestadores de servicios turísticos, no participan directores de Ayuntamientos para hacerse promoción personal, no participan representantes Ayuntamiento que quieran sacar presencia política, no. Es para prestadores de servicios turísticos y para ellos está abierto», sentenció el funcionario estatal.