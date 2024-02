Transportistas anuncian paro nacional este 15 de febrero

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que respetará los resultados en las elecciones de junio próximo, aún cuando no le favorezcan a su partido, Morena.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador expuso que “se tiene que obedecer” al pueblo, “porque esa es la democracia”.

El mandatario mexicano recalcó que el pueblo de México es el que lo ha salvado en muchas ocasiones durante du trayectoria política.

“Es el pueblo el que nos ha sacado a flote en los momentos más difíciles. Cuando me destituyeron, ¿quién me sacó a flote? El pueblo; cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco al inicio del movimiento, ¿quién nos acompañó? El pueblo; cuando la ola azul, cuando era candidato, ¿quién me respaldo? El pueblo, en especial los de Iztapalapa”, declaró.

“Ahora ya hay más apoyo no solo de la gente humilde, mucho apoyo de la clase media, de la gente más consciente, nos apoya mucho y por eso tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo”, puntualizó.