Tras denuncias del 8M Los Aguas Aguas sacan a su vocalista Demisse

Xalapa, Ver.- Xalapeños le pidieron al candidato a diputado federal por este distrito, Américo Zúñiga Martínez que intervenga para que puedan contar con mejores luminarias, se eficiente la recolección de basura, gestione recursos para sistemas de videovigilancia, así como para los sistemas de salud.

El abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México en sus recorridos por las colonias Francisco I. Madero, Reforma y Santa Rosa, expuso que él sí va a regresar a rendir cuentas y dar resultados.

«Yo quiero que manden a Xalapa a ese cargo, para que sean los xalapeños quienes ocupen ese espacio, para que se toquen todos los temas y que se levante la voz. Es imprescindible que tengamos un diputado que se ponga realmente a chambear por las necesidades de los xalapeños, porque hasta el momento no lo tenemos».

El abanderado señaló que ha sido empleado de la gente como cuando fue alcalde, diputado o secretario del Trabajo, «uno no llega a mandar sino a obedecer, hay que entender que los cargos son efímeros y los cargos se le deben a la población».

Además, indicó que con quien se debe hacer más equipo es con la gente, con partido y sin partido, con militantes o sin militantes, tenemos que trabajar por todos, «hasta por la gente que ha votado por otros partidos también van a sentirse bien representados, porque es para todos».

Zúñiga Martínez subrayó que él, como próximo diputado federal va a trabajar para todos, independientemente de ideologías, de costumbres y de la filiación, «el próximo diputado va a representar a todo Xalapa, no nada más a los que votan, no nada más a los que están de acuerdo con nosotros, vamos a trabajar para todos».

Indicó que hasta el momento, los representantes populares de Morena no se representan ni así mismos, porque no regresan nunca al distrito, no han tenido la delicadeza ni la atención de preguntar qué se les ofrece, no han hecho una sola gestión.

«Dicen que no es tarea del representante popular gestionar, por favor, si de eso se trata, ser un gestor, que nos pueda abrir las puertas, a donde uno no entra, el diputado sí entra, para eso un diputado debe ser útil, presentando iniciativas sí, aprobando leyes adecuadas y justas sí, defendiendo la Constitución sí, pero también regresando para ver cómo se puede servir a la gente», expuso.

El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México fue claro al señalar que no va a defraudar a los xalapeños, «se tiene que identificar el currículum, la hoja de servicio, donde he estado, he dado resultados, que comparen estos 20 años de servicio público frente a las otras opciones, no hay comparación, vamos a ganar estas elecciones para bien no para el olvido, para crecer no para decrecer, para construir y no para destruir, vamos a ganar por el bien de Xalapa, de Veracruz y de México».