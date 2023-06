UV publicó resultados de examen de admisión

Xalapa, Ver.– Hoy viernes 30 de junio vence la convocatoria de becas estatales 2023, los interesados tienen hasta este viernes para realizar su registro, informa la Secretaría de Educación de Veracruz.

Pueden registrarse a través de la «Convocatoria de Becas 2023», para obtener apoyos o estímulos económicos estudiantes en general, que han visto violentados sus derechos humanos, por ser hijos de Policías caídos en cumplimiento del deber, con necesidades educativas especiales o que se encuentren en condiciones socioeconómicas adversas.

La convocatoria señala que dará prioridad a estudiantes que habiten en municipios considerados con grado de alta y muy alta marginación denominados así por el Consejo Estatal de Población, de pueblos y comunidades originarios, así como de zonas urbanas en función de su aprovechamiento escolar.

El proceso de solicitud de beca se realiza en línea, en el micrositio https://www.sev.gob.mx/becas/, para posteriormente ingresar a la opción acceder al registro, que vence hoy 30 de junio.

Recomienda a los interesados que para su registro ocupen un equipo de cómputo, cuenten con buena señal y que se utilice el navegador Google Chrome, esto para evitar problemas de compatibilidad, de señal u otro tipo de fallas técnicas.

La convocatoria informa que “una vez ingresado al sistema, si es primera vez, podrá solicitar la creación de una cuenta para efectuar el registro, para lo anterior de clic a la opción «crear cuenta» y proporcione los datos requeridos, y confirme la lectura del aviso de privacidad, seleccione «Registrar» y espere la confirmación de la creación de cuenta en el correo proporcionado. Puede optar por la opción regresar para que ingrese con la cuenta recién creada”.

“Una vez ingresado, active el menú «nueva solicitud», y proporcione la CURP del aspirante, seleccione la modalidad conforme a las características de aplicación, si no hay ningún inconveniente se le activará el botón «vincular» para que lo seleccione, aparecerá una ventana emergente a la que deberá «aceptar» y posteriormente realizar el registro donde se le pedirán los «datos del aspirante», los «datos del tutor» en los casos de menores de edad, los «datos de la escuela», y «la solicitud de beca» (esta última se obtendrá una vez que se tenga completos los datos de aspirante, tutor y escuela)”.

Destaca que los interesados deberán tener disponible para subir a la plataforma en archivo electrónico y formato PDF:

A) «Acta de nacimiento» de la o el aspirante.

B) «CURP» de la o el aspirante, que deberá de estar actualizada y certificada, verificada con el Registro Civil, emitida por la Secretaría de Gobernación por medio del link https://wvw.gob mx/curp/

C) «Identificación oficial» de la o el aspirante (credencial de elector o pasaporte vigentes), en caso de ser menor de edad, quien debe cubrir este requisito es la madre, padre, tutora o tutor (mismo que se haya registrado en el apartado ‘Datos del Tutor’ del ‘SISBEST’).

D) «Solicitud de Beca», la o el aspirante deberá imprimir la solicitud al finalizar el llenado de todos los campos del ‘SISBEST» (en el apartado ‘Solicitud de Beca’), escribir su nombre y firmar de puño y letra (autógrafa] con tinta azul; en caso de ser menor de edad, quien anotará su nombre y firma será la madre, padre, tutora o tutor, mismo que se haya registrado en el apartado ‘Datos del Tutor’ del «SISBEST», con información verídica y sin errores, de conformidad con lo que establece la Convocatoria.

E) «Constancia de Tutoría»; indispensable solo para casos en que el tutor del menor no sea de parentesco directo Paterno o Materno; y se debe acreditar por constancia expedida por alguna de las siguientes instancias: DIF Estatal, DIF Municipales, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o Juzgado Especializado en materia familiar, debidamente sellada y firmada de puño y letra (autógrafa) con tinta azul o negra. (Indispensable para las Modalidades de Necesidades Educativas Especiales, Chan Catzí, Promedio y Excelencia). No se aceptará documento expedido por autoridad distinta a las anteriormente mencionadas. En los casos en el tutor sea la madre o el padre, y no medie conflicto jurídico, se podrá omitir este comprobante.

Y cualquier duda referente al proceso se pide contactar en los teléfonos que refiere el sitio de la Dirección del Sistema Estatal de Becas, preferentemente por la mañana.

